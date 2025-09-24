Technologie

KI-Wertschöpfung: Europa droht die verarmte Statistenrolle

Wer die KI beherrscht, beherrscht die Zukunft – und damit Macht, Wohlstand und Arbeitsplätze. Während die USA und China Milliarden investieren, verliert Europa an Boden. Der Kontinent muss sich entscheiden: Bleibt er Konsument fremder Technologien oder gelingt der Aufstieg zum eigenen digitalen Machtblock?
Autor
avtor
Maximilian Modler
24.09.2025 12:16
Aktualisiert: 01.01.2030 11:24
Lesezeit: 7 min
Wer die KI beherrscht, beherrscht die Welt. Kann Europa da mithalten? (Foto: iStock / Wanan Yossingkum) Foto: WANAN YOSSINGKUM

Im Folgenden:

  • Wie Hyperscale-Rechenzentren den Vorsprung der USA sichern.
  • Warum Energiepreise Europas digitale Infrastruktur schwächen.
  • Wie Start-ups wie Mistral und Aleph Alpha gegenhalten.

X

Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

