Arc Miner startet Mining-Verträge für XRP, SOL und DOGE – Nutzer können problemlos 8.700 US-Dollar pro Tag verdienen.

Angesichts des wachsenden Interesses institutioneller Anleger und der vielfältigen Mining-Anforderungen markiert dieser Schritt von Arc Miner eine weitere Reifung des XRP-Ökosystems. Der Vertrag ist nun weltweit verfügbar und ermöglicht XRP-Inhabern die direkte Teilnahme.

XRP ist nicht mehr nur ein Transferinstrument, sondern auch ein Instrument zur Wertsteigerung.

„Immer mehr XRP-Nutzer suchen nach flexibleren Möglichkeiten, am Krypto-Ökosystem teilzuhaben“, so ein Sprecher von Arc Miner. „Wir bieten Lösungen ohne technische Hürden, die es jedem ermöglichen, sich unkompliziert am Aufbau der Blockchain-Infrastruktur zu beteiligen.“

XRP wurde von Ripple Labs entwickelt und konzentrierte sich ursprünglich auf schnelle und kostengünstige Transaktionen. Durch die Integration von Cloud-Mining-Technologie entwickeln sich die Anwendungsszenarien von XRP heute in Richtung einer diversifizierteren Zukunft.

Wie Sie beginnen

1. Besuchen Sie die Arc Miner-Website und erstellen Sie Ihr persönliches Konto.

Mit nur wenigen einfachen Registrierungsschritten können Sie Ihre Reise im Bereich des Kryptowährungs-Minings beginnen.

2. Verbinden Sie Ihre digitale Wallet und wählen Sie einen passenden Mining-Vertrag.

Wählen Sie flexibel den passenden Rechenleistungsplan basierend auf Ihrem Budget und Ihren Zielen.

3. Starten Sie das Mining. Ihre Einnahmen werden täglich automatisch gutgeschrieben.

Das System berechnet Ihre Mining-Einnahmen täglich. Sie können diese jederzeit einsehen und auszahlen lassen.

Aktuell unterstützt die Arc Miner Plattform Cloud-Mining-Verträge für eine Vielzahl gängiger Krypto-Assets, darunter BTC, ETH, DOGE, USDT und XRP. Alle Mining-Operationen werden in globalen, energieeffizienten Rechenzentren durchgeführt, was einen stabilen Betrieb rund um die Uhr gewährleistet und aktiv die Prinzipien der grünen und nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt.

Die Plattform bietet Nutzern transparente und offene Ertragsdaten sowie flexible Vertragsbedingungen, die sie an ihre persönlichen Finanzpläne und ihre Risikotoleranz anpassen können. Ob Sie Cloud-Mining-Einsteiger oder professioneller Nutzer sind, der ein effizientes Asset-Management anstrebt – bei Arc Miner finden Sie die passende Vertragslösung.

⦁【Einsteiger-Testvertrag】Anlagebetrag: 15 $, Laufzeit: 1 Tag, Gesamtgewinn bei Fälligkeit: 15,60 $

⦁【Schnell-Testplan】Anlagebetrag: 100 $, Laufzeit: 2 Tage, Gesamtgewinn bei Fälligkeit: 107,40 $

⦁【Klassischer Basisvertrag】Anlagebetrag: 500 $, Laufzeit: 6 Tage, Gesamtgewinn bei Fälligkeit: 540,50 $

⦁【Fortgeschrittener stabiler Vertrag】Anlagebetrag: 2.500 $, Laufzeit: 20 Tage, Gesamtgewinn bei Fälligkeit: 3.225 $

⦁【VIP-Hochzinsvertrag】Anlagebetrag: 10.000 $, Laufzeit: 40 Tage, Gesamtgewinn bei Fälligkeit: 16.560 $

⦁【Premium-Vertragsplan】Anlagebetrag: 100.000 $, Laufzeit: 50 Tage, Gesamtgewinn bei Fälligkeit: 205.500 $

Inmitten der Marktdiskussionen über die potenziell Schlüsselrolle von XRP in der Zukunft der Kryptoökonomie kündigte Arc Miner neue Funktionen an, um die praktischen Anwendungsmöglichkeiten von XRP weiter auszubauen. Die Plattform erklärte, dieser Schritt ziele nicht nur darauf ab, Inhabern neue Wege zur Wertsteigerung zu eröffnen, sondern auch ihre aktive Beteiligung am Betrieb und der Weiterentwicklung der Blockchain-Infrastruktur zu fördern und damit über das traditionelle „Kaufen-Halten-Verkaufen“-Modell hinauszugehen.

Arc Miner ist eine in Großbritannien ansässige Cloud-Mining-Plattform, die 7 Millionen Nutzern in über 100 Ländern schnelle, sichere und umweltfreundliche Lösungen für das Mining von Kryptowährungen bietet. Mit modernster Technologie und professionellen Dienstleistungen haben wir uns zu einem führenden Unternehmen in der globalen Cloud-Mining-Branche entwickelt.

Fazit:

Für viele Kryptowährungsnutzer stellen die Marktvolatilität und die hohen Einstiegshürden beim Mining erhebliche Herausforderungen dar. Arc Miner ermöglicht XRP-Inhabern die einfache Aktivierung eines automatisierten Ertragssystems über die Cloud. Hardware oder kontinuierliche Überwachung sind nicht erforderlich; die täglichen Erträge werden automatisch ihren Konten gutgeschrieben. Als Brücke zwischen traditionellen Investitionen und DeFi bietet Arc Miner eine sicherere, benutzerfreundlichere und nachhaltigere Möglichkeit, Krypto-Assets zu vermehren.

Offizielle Website: arcminer.com/

Kontakt-E-Mail: infot@arcminer.com

App-Download: arcminer.com/xml/index.html#/app