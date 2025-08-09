Technologie

Zwei Jahre für einen neuen Funkmast: Warum Deutschland beim Netzausbau hinten liegt

Trotz hoher Netzabdeckung kämpfen Unternehmen hierzulande mit Funklöchern und hohen Kosten. Eine Ericsson-Studie zeigt, wie stark Deutschlands 5G-Rückstand Wirtschaft und Mittelstand mittlerweile ausbremst.