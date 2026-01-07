Politik

Blackout in Berlin: Wenn die Infrastruktur versagt

Der dramatische Stromausfall in Berlin hält bereits den fünften Tag an und ist eine Warnung für das ganze Land. Auch in einer hoch entwickelten Metropole kann also die kritische Infrastruktur in Gefahr geraten. Welche Folgen durch den Anschlag auf das Stromnetz zu erwarten sind.
Autor
Stephanie Schoen
07.01.2026 11:18
Lesezeit: 4 min
Eine Frau mit Hund an einer dunklen Haltestelle in Zehlendorf mit ihrem Smartphone als Taschenlampe. Zehntausende Menschen im Südwesten der Hauptstadt haben keinen Strom – und das bei Schnee und Kälte. (Foto: dpa) Foto: Elisa Schu

Im Folgenden:

  • Warum ein Brandanschlag der „Vulkangruppe“ 30 000 Berliner Haushalte im Blackout hält.
  • Wie der Stromausfall in Berlin-Südwest die Verletzlichkeit kritischer Infrastruktur offenlegt.
  • Welche Maßnahmen das geplante KRITIS-Dachgesetz gegen künftige Sabotageakte vorsieht.

