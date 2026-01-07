Finanzen

Sicher Gold kaufen: So schützen Sie Ihr Vermögen vor Inflation und geopolitischen Krisen

Weltweit diskutiert die Finanzwelt wieder intensiv über Gold und unterschiedliche Wege, davon zu profitieren, von Direktkäufen bis zu Investments in Produzenten. Welche Strategie eignet sich wirklich zur Absicherung und Rendite für Privatanleger und Institutionen?
Anleger, die Gold kaufen, nutzen das Edelmetall als sicheren Hafen gegen Inflation, Schuldenkrisen und geopolitische Risiken (Foto: dpa)

Warum immer mehr Milliardäre Gold kaufen

Gold hat im vergangenen Jahr fast 50 Prozent an Wert gewonnen und erreichte neue Rekorde. In Bezug auf die Rendite übertraf es in diesem Jahr sowohl Aktien als auch Kryptowährungen. Treibende Faktoren für den Preisanstieg waren die Erwartung von Zinssenkungen, geopolitische Spannungen und Rekordkäufe von Zentralbanken.

Anleger, die Gold kaufen, nutzen die Möglichkeit, ihr Vermögen gegen wirtschaftliche Unsicherheiten abzusichern. Diskussionen über den Wertverlust anderer Währungen und die Rolle des US-Dollars verstärken die Aufmerksamkeit auf das Edelmetall. Banken an der Wall Street prognostizieren für 2026 weitere Kurssteigerungen, während einige Analysten vor einer scharfen Korrektur warnen.

Warum Anleger Gold kaufen, um langfristige Sicherheit zu sichern

Die Anlage in Edelmetalle spaltet Investoren ähnlich stark wie Kryptowährungen. Befürworter sehen Gold als Schutz vor hoher Staatsverschuldung, Inflation und geopolitischen Spannungen. Wer Gold kaufen möchte, sichert sein Portfolio ab und reduziert das Risiko von Wertverlusten anderer Anlagen.

Skeptiker argumentieren, dass Gold kein laufendes Einkommen erzeugt. Dieser Gegensatz spiegelt sich in Strategien wider, die entweder auf reale Werte setzen oder stärker auf digitale Alternativen und Unternehmensanteile. Für viele Anleger bleibt jedoch der langfristige Schutz das entscheidende Argument, um Gold zu kaufen.

Ray Dalio sieht Gold kaufen weiterhin als bewährten Baustein

Finanzexperte Ray Dalio bezeichnete Gold als „die sicherste Form von Geld“. Es sei unabhängig von Finanzinfrastrukturen und historisch weniger von Wertverlust betroffen. Anleger, die Gold kaufen, nutzen nach Dalio ein langfristiges Absicherungsinstrument.

Gold habe historisch seine Kaufkraft erhalten, besonders in Zeiten von Schuldenkrisen und Zusammenbrüchen von Währungssystemen nach 1971. Dalio empfiehlt daher, Gold als langfristige Absicherung in nahezu jedes Portfolio aufzunehmen. Wer Gold kaufen möchte, sollte dies als strategische Ergänzung betrachten.

Paulson setzt vor allem auf Minenwerte

John Paulson hält rund ein Drittel seines Portfolios in Goldinvestments, vor allem in Minengesellschaften und Produzentenanteilen; dadurch partizipieren Anleger indirekt an der Wertentwicklung von Gold, nehmen aber zusätzliches Unternehmens- und Produktionsrisiko in Kauf.

Paulson prognostizierte, dass Gold bis 2028 auf 5.000 US‑Dollar je Unze steigen könnte, gestützt durch Zentralbankkäufe und geopolitische Spannungen. Wer Gold kaufen will, sollte diese Unterschiede zwischen direktem Goldbesitz und Minenexposure bei der Strategie berücksichtigen.

Gold als Schutz gegen Risiken

Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones empfiehlt Gold als Schlüsselinvestition in unsicheren Zeiten. Für Anleger, die Gold kaufen, gilt dies als starkes Signal, um ihr Vermögen langfristig abzusichern. Mark Mobius betont, dass Gold Kaufkraft über wirtschaftliche Zyklen und Währungsschwankungen hinweg erhält. Anleger, die Gold kaufen, sichern sich so gegen geopolitische Risiken ab. Mobius empfiehlt, mindestens zehn Prozent des Vermögens in physischem Gold zu halten.

Gold sei kein kurzfristiges Spekulationsobjekt, sondern eine langfristige Absicherung. Wer Gold kaufen möchte, sollte diesen Aspekt berücksichtigen, um das Portfolio zu stabilisieren und Risiken zu reduzieren.

Gold kaufen bietet Chancen und Risiken für Anleger in Deutschland

Auch deutsche Investoren beobachten die Goldmärkte genau. In Zeiten von Zinsschwankungen und geopolitischen Unsicherheiten gewinnt Gold an Bedeutung. Wer Gold kaufen will, kann sein Portfolio gezielt gegen Inflation und globale Risiken absichern. Produktive Anlagen wie Aktien bleiben zentral, doch Gold bietet eine langfristige Schutzfunktion.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

07.01.2026

