Politik

Lawrow zu Europa: "Ihr hattet eure Chancen, Leute"

Haben sich die Ukraine und die USA geeinigt? Europa jedenfalls habe seine Chance verspielt, den Ukrainekonflikt politisch zu entschärfen, behauptet Russlands Außenminister Lawrow – und setzt auf neue Vermittler. Gleichzeitig warnt CDU-Politiker Wadephul vor einer langfristigen Gefahr durch ein immer stärker militarisiertes Russland. Während die USA mit einem umstrittenen Trump-Plan die Gesprächsführung übernehmen, ringen Europäer um Einfluss und um eine gemeinsame Linie in einem Konflikt, der längst über die Ukraine hinausweist.