Wirtschaft

EU-Zölle auf Kleinsendungen: Neue Abgabe trifft Online-Bestellungen aus Drittstaaten

Der Online-Handel mit günstigen Waren aus Drittstaaten wächst rasant und stellt den europäischen Binnenmarkt vor strukturelle Herausforderungen. Wie reagiert die EU auf diese Entwicklung und welche Folgen haben die neuen EU-Zölle für Verbraucher und Unternehmen in Europa?