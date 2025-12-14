Unternehmen

Eurowind-Rückzug erschüttert US-Markt: Warum Europa nun wichtiger ist

Der überraschende Rückzug des dänischen Energieparkentwicklers Eurowind aus den Vereinigten Staaten trifft eine Energiebranche, die ohnehin zwischen politischem Gegenwind und Investitionsdruck steht. Während die USA unter Präsident Donald Trump den Ausbau erneuerbarer Energien bremsen, entdeckt Europa im Energiemangel neue wirtschaftliche Chancen. Wer wissen will, warum ein dänischer Konzern jetzt Milliardenpotenzial in Europa sieht und warum dies für die Energiewende entscheidend ist, findet in diesem Schritt eine klare Richtung.