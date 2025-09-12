Wirtschaft

Silicon Saxony: Mikroelektronik-Chip-Standort in Dresden wächst weiter - Sachsens enge Verbindung zu Taiwan

Wer bei KI und Computerchips am Ball bleiben will, braucht Halbleiter. Das Hightech-Land Taiwan sucht die Zusammenarbeit mit Deutschland, denn Taiwan steht unter Druck, weshalb Präsident Lai Ching-te verstärkt Kooperationen sucht. Warum Sachsen als Europas größter Mikroelektronik-Standort dabei eine entscheidende Rolle spielt.
Mirell Bellmann
12.09.2025
Silicon Saxony: Mikroelektronik-Chip-Standort in Dresden wächst weiter - Sachsens enge Verbindung zu Taiwan
Frank Bösenberg, Geschäftsführer Silicon Saxony e.V., Dirk Panter, sächsischer Wirtschaftsminister und Thomas Horn, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen, am deutschen Pavillon auf der Halbleitermesse Semicon. (Foto: dpa) Foto: Yu-Tzu Chiu

Im Folgenden:

  • Wie Sachsen seine Position als Europas größter Mikroelektronik-Standort ausbaut
  • Welche strategische Rolle das ESMC-Projekt für Deutschlands Halbleiterindustrie spielt
  • Warum Taiwan verstärkt internationale Kooperationen im Bereich der Chipproduktion sucht

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

Silicon Saxony: Mikroelektronik-Chip-Standort in Dresden wächst weiter - Sachsens enge Verbindung zu Taiwan
