Eine Halbleiter-Scheibe wird in einem Reinraum des Chipherstellers Black Semiconductor aus einer Box genommen wird (Foto: dpa).

Im Folgenden:

Geopolitische Spannungen und KIAngesichts zunehmender geopolitischer Spannungen setzt Taiwan auf engere Kooperationen, um die Stabilität der globalen Halbleiter-Lieferketten zu sichern. Präsident...

