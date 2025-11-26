Politik

Deutsche Bank gegen Verband der Familienunternehmer: Mietvertrag gekündigt auf Grund der Einladung eines AfD-Politikers

Der Verband „Die Familienunternehmer“ lädt einen AfD-Politiker ein – entgegen der politisch gewollten Brandmauer der etablierten Parteien. Daraufhin beendet die Deutsche Bank umgehend einen Mietvertrag mit dem Verband. Schließt die Deutsche Bank nun auch die Geschäftskonten prominenter Mitglieder des Unternehmerverbandes wie Henckel, Merck, Dr. Oetker, Miele und Deichmann?