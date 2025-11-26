Politik

Grüngasquote für Energiewende: Mehr Umweltschutz und mehr Kosten für Industrie und Verbraucher

Die schwarz-rote Regierung plant eine Quote, um die schleppende Wasserstoffwirtschaft und Energiewende in Deutschland weiter voranzutreiben. Laut Koalitionsvertrag soll eine Grüngasquote die Netze klimaneutral machen. Unternehmen sollen verpflichtet werden, umweltfreundliche Gase in das Gasnetz einzuspeisen. Doch die Grüngasquote für grünen Wasserstoff sorgt für immense Mehrkosten – vor allem für die Verbraucher.