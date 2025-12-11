Politik

Analyse: Putin und Trump spielen im selben Team gegen Europa

Putin und Trump sprechen plötzlich dieselbe Sprache. Europas Zukunft steht auf dem Spiel, während Washington und Moskau ein gemeinsames strategisches Weltbild entwickeln.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.12.2025 14:21
Lesezeit: 4 min
Präsident Wladimir Putin hat Grund, bei der neuen sicherheitspolitischen Strategie von PräsidentTrump in den Vereinigten Staaten zu lächeln. Es gibt ein hohes Maß an Konsistenz zwischen den Zielen der beiden großen Länder, sagen mehrere Experten. (Foto: dpa) Foto: Vyacheslav Prokofyev

Im Folgenden:

  • Warum Putin und Trump ein gemeinsames strategisches Weltbild gegen Europa entwickeln.
  • Weshalb das neue US-Sicherheitsdokument Russlands Positionen ideologisch ähnelt.
  • Wie die zögernde EU-Reaktion die wachsende Bedrohung der europäischen Sicherheit verstärkt.

