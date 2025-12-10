Politik

Trump-Doktrin: Weshalb die USA plötzlich Russlands Linie bedienen

Mit provokanten Aussagen über Putin, Selenskyj und die Zukunft Europas treibt Donald Trump eine neue US-Außenpolitik voran, die immer deutlicher an Russlands Interessen erinnert. Die zunehmend konfrontative Trump-Doktrin verschiebt alte Bündnisse, stellt europäische Sicherheitsgarantien infrage und öffnet eine politische Flanke, die den gesamten Kontinent verunsichert. Wer verstehen will, wie sich die Machtbalance zwischen Washington, Moskau und Brüssel verschiebt, muss diesen Kurswechsel in seiner ganzen Tragweite betrachten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.12.2025 08:19
Lesezeit: 2 min
Trump-Doktrin: Weshalb die USA plötzlich Russlands Linie bedienen
Trumps neue Doktrin verändert die geopolitische Balance. Seine Linie begünstigt Russland, verunsichert Europa und schwächt alte Garantien, die lange als unantastbar galten. (Foto: /dpa/XinHua | Wu Xiaoling) Foto: Wu Xiaoling

Washingtons Kurswechsel: Die neue Trump-Doktrin formt US-Außenpolitik neu

Nach Einschätzung von Donald Trump will der russische Präsident Wladimir Putin Frieden, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst der entscheidende Hinderungsgrund sei. Diese Behauptung markiert eine weitere Eskalation im außenpolitischen Kurs der Vereinigten Staaten, so unsere Kollegen von Äripäev. In dem Moment, in dem der von Washington unterstützte russische Friedensplan für die Ukraine bereits zu versanden drohte, eröffnete der euroskeptische Flügel im Weißen Haus überraschend eine neue Front. Trump erklärte, der Entwurf sei sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Russland akzeptabel. Selenskyj habe sich jedoch gar nicht erst die Mühe gemacht, den Text zu lesen. Gleichzeitig forderten J. D. Vance sowie der libertäre Tech-Unternehmer Elon Musk offen eine Schwächung der Europäischen Union. Zum Jahreswechsel formiert sich zunehmend eine außenpolitische Leitlinie der trumpistischen Regierung. Ihren programmatischen Ausdruck fand sie in einem über Nacht veröffentlichten Strategiedokument zur nationalen Sicherheit. Darin warnt Washington Europa vor einer vermeintlichen "zivilisatorischen Auslöschung" und suggeriert ein Weltbild, in dem europäische Staaten einerseits vollständig eigenständig handeln müssten und zugleich in entscheidenden Fragen von den Vereinigten Staaten abhängig blieben.

Europa im Fadenkreuz

Bundeskanzler Friedrich Merz fand deutliche Worte: "Sie spielen mit uns Spiele – sowohl mit euch als auch mit uns." Diese Bemerkung fiel in einem vertraulichen Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Notizen der Gesprächsteilnehmer, die dem Magazin "Der Spiegel" vorlagen, zeigen, dass Macron eine reale Gefahr sieht, wonach die Vereinigten Staaten die Ukraine zu territorialen Zugeständnissen drängen könnten, ohne klare Sicherheitsgarantien zu geben. Obwohl öffentlich niemand diese Einschätzung zugibt, teilen nahezu alle europäischen Regierungschefs die Sorge, so Äripäev weiter. Die Vereinigten Staaten agieren nicht mehr im Gleichklang mit Europa. Im besten Fall bewegen sie sich zwischen den Interessen beider Seiten. Im schlechteren Fall unterstützen sie offen Positionen, die Moskaus geopolitischen Vorstellungen entsprechen. Das jüngst veröffentlichte US-Strategiedokument – von Russland ausdrücklich gelobt – verstärkt diesen Eindruck.

Die Haltung deckt sich weitgehend mit Positionen von J. D. Vance, der bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz gefordert hatte, europäische Regierungen sollten radikale Kräfte in Regierungsverantwortung holen und angebliche Zensurmaßnahmen beenden. Außenminister Marco Rubio griff ähnliche Argumente auf, als er die Europäische Union dafür kritisierte, dass sie Elon Musks Plattform Twitter wegen fehlender Transparenz sanktionierte. Obwohl diese Sanktionen EU-Gesetzen entsprachen, forderten amerikanische Stimmen teils unverblümt eine Schwächung der Union. Der stellvertretende Außenminister Chris Landau erhöhte am vergangenen Wochenende erneut den Druck. Er schrieb, Europa könne nicht damit rechnen, dass die Vereinigten Staaten den Westen verteidigen, wenn "nicht gewählte Bürokraten in Brüssel eine Politik des zivilisatorischen Selbstmords" betrieben. Zugleich warf er Europa vor, weiterhin Energie aus Russland zu importieren, erwähnte dabei jedoch nicht, dass genau dies in Ungarn und der Slowakei geschieht – beides enge Verbündete Trumps, die zudem Ausnahmen von Sanktionen gegen russische Energiekonzerne erhielten.

Europa steht nun vor zwei grundlegenden Entscheidungen der kommenden Tage. Erstens müssen die EU-Staaten über die Nutzung eingefrorener Vermögenswerte der russischen Zentralbank zugunsten der Ukraine entscheiden. Zweitens muss die Union prüfen, ob sie langfristig fähig ist, ihre eigene Sicherheit militärisch zu garantieren – selbst für den Fall, dass Artikel fünf der NATO, der Kern der kollektiven Verteidigung, künftig nicht mehr uneingeschränkt gilt. Für Deutschland steigt damit der Druck, sicherheitspolitisch unabhängiger zu werden und zugleich den Zusammenhalt der Europäischen Union zu wahren.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
Anzeige
DWN
Finanzen
Das Zeitalter des intelligenten passiven Einkommens: Bitcoin-Mining mit BlackchainMining
Finanzen Das Zeitalter des intelligenten passiven Einkommens: Bitcoin-Mining mit BlackchainMining

In der heutigen, sich rasant entwickelnden digitalen Wirtschaft sind Kryptowährungen wie Bitcoin nicht nur Vermögenswerte, sondern auch...

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Trump-Doktrin: Weshalb die USA plötzlich Russlands Linie bedienen
DWN
Politik
Politik Trump-Doktrin: Weshalb die USA plötzlich Russlands Linie bedienen
10.12.2025

Mit provokanten Aussagen über Putin, Selenskyj und die Zukunft Europas treibt Donald Trump eine neue US-Außenpolitik voran, die immer...

Stromexport: Frankreich produziert klimafreundlichen Überschuss
DWN
Technologie
Technologie Stromexport: Frankreich produziert klimafreundlichen Überschuss
10.12.2025

Frankreich produziert in den kommenden Jahren deutlich mehr Strom, als das Land verbraucht. Diese Überkapazität eröffnet neue...

Wird Brüssel das Verbot konventioneller Motoren lockern und E-Auto-Quoten für Unternehmen einführen?
DWN
Politik
Politik Wird Brüssel das Verbot konventioneller Motoren lockern und E-Auto-Quoten für Unternehmen einführen?
10.12.2025

Die EU stellt die Weichen für die Zukunft der europäischen Autoindustrie. Brüssel erwägt eine Abschwächung des Verbots klassischer...

Optimismus für europäische Banken und der Auftakt zu 2026
DWN
Finanzen
Finanzen Optimismus für europäische Banken und der Auftakt zu 2026
09.12.2025

Die Wall Street steht vor Rekorden. Analysten sehen starke Impulse für 2026, doch warnen vor Risiken. Banken glänzen, Bitcoin sorgt für...

Voith: Maschinenbauer streicht 2.500 Stellen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Voith: Maschinenbauer streicht 2.500 Stellen
09.12.2025

Der Maschinenbauer Voith plant in Deutschland den Abbau von bis zu 2.500 Stellen. Grund sind strukturelle Probleme wie hohe Energie- und...

Feiertage killen fürs BIP: Ist das wirklich eine gute Idee?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Feiertage killen fürs BIP: Ist das wirklich eine gute Idee?
09.12.2025

Mehr Arbeitstage, mehr Wachstum – so lautet das einfache Versprechen für 2026. Doch die Debatte über einen möglichen Wegfall eines...

Exporte: USA- und China-Geschäft bricht im Oktober ein
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Exporte: USA- und China-Geschäft bricht im Oktober ein
09.12.2025

Die deutschen Exporte geraten in ihren wichtigsten Absatzmärkten ins Rutschen, und die Zahlen aus den USA und China zeichnen ein klares...

Neues Silberpreis-Rekordhoch: Engpässe treiben Aufwärtsrallye – warum Anleger jetzt wachsam sein müssen
DWN
Finanzen
Finanzen Neues Silberpreis-Rekordhoch: Engpässe treiben Aufwärtsrallye – warum Anleger jetzt wachsam sein müssen
09.12.2025

Der Silberpreis jagt von Rekord zu Rekord und übertrifft selbst den Hype um Gold, folgerichtig gibt es am Dienstag ein neues...