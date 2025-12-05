Europa prüft Alternativen für Ukraine-Finanzierung: Umgang mit russischem Vermögen bleibt offen

Europa sucht nach einem tragfähigen Finanzierungsmodell für die Ukraine, während der Umgang mit eingefrorenen russischen Vermögenswerten weiter umstritten bleibt (Foto: dpa)

Europa sucht nach einem tragfähigen Finanzierungsmodell für die Ukraine, während der Umgang mit eingefrorenen russischen Vermögenswerten weiter umstritten bleibt (Foto: dpa) Foto: Pascal Bastien

Europa prüft Alternativen zur Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte

Europa arbeitet an einem Ersatzplan für die Finanzierung der Ukraine, falls keine Einigung zur Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte erzielt wird. Vor einem Monat hatten die führenden Vertreter der EU gehofft, ein entsprechendes Modell zu verabschieden, bei dem die in Belgien verwahrten Gelder als Reparationskredit für die Ukraine dienen sollten.

Doch dieser Ansatz stößt weiterhin auf massiven Widerstand des belgischen Premierministers Bart De Wever, wie Politico berichtet. Mit der Intensivierung möglicher Friedensgespräche und der akuten Finanzknappheit in Kyjiw gewinnt die Frage über den Umgang mit russischem Vermögen an Dringlichkeit. Ein EU-Beamter erklärte, Europa müsse handeln, da andere Akteure sonst schneller vorgehen könnten.

Zugleich sehen europäische Entscheidungsträger in Donald Trumps neuer Friedensinitiative eine mögliche Unterstützung für den Plan, eingefrorene Gelder als Reparationskredit einzusetzen. Die Rückzahlung an Russland wäre nur dann vorgesehen, wenn Moskau künftig bereit wäre, für die Kriegsschäden aufzukommen.

Hindernisse durch Belgien und Suche nach Alternativen

Trotz intensiver Gespräche zwischen Belgien und der Europäischen Kommission bleiben die Bedenken von De Wever bestehen. Er verweist auf unklare Haftungsrisiken und mögliche Vergeltungsmaßnahmen Russlands. Deshalb prüft Brüssel nun Alternativen, falls der Reparationskredit nicht rechtzeitig zum EU-Gipfel am 18. Dezember finalisiert werden kann.

Unter europäischen Beamten gewinnt ein Modell an Zuspruch, das eine Übergangsfinanzierung vorsieht. Diese Zwischenlösung könnte über EU-Anleihen bereitgestellt werden und der Ukraine ermöglichen, die ersten Monate des Jahres 2026 zu überbrücken. Danach bliebe Zeit, um den umfassenden Reparationskredit so auszuarbeiten, dass Belgien diesem zustimmen könnte.

Diplomaten zufolge müsste die Ukraine die kurzfristige Brückenfinanzierung erst dann an die EU zurückzahlen, wenn die Mittel aus dem langfristigen Reparationskredit bereitstehen. Damit würden beide Instrumente eng miteinander verzahnt. Weiterlesen US-Sanktionen: Warum Russlands Schattenflotte außer Kontrolle gerät

EU-Bankenregulierung: Neue Regelungen setzen Europas Institute unter Druck

Lawrow zu Europa: "Ihr hattet eure Chancen, Leute"

Unklare Erfolgsaussichten eines EU-Anleihemodells

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, die EU werde in den kommenden Tagen einen Beschluss vorbereiten, der der Ukraine Planungssicherheit geben soll. Dennoch bestehen weiterhin Hürden bei einem Übergangskredit, der auf gemeinsamer EU-Verschuldung basiert und von einigen Beobachtern bereits als Form von Eurobonds bezeichnet wird.

Die größte Herausforderung dürfte die notwendige Einstimmigkeit aller 27 Mitgliedstaaten sein. Ungarn lehnt seit längerem zusätzliche Maßnahmen zur Finanzierung der ukrainischen Verteidigung ab. Allerdings könnte eine Einordnung der Brückenfinanzierung als Beitrag zum Wiederaufbau und nicht zur militärischen Unterstützung dazu beitragen, diesen Widerstand zu mindern.

Europäische Finanzarchitektur und Deutschlands Interessen

Für Deutschland zeigt die Debatte, wie eng finanzielle Stabilität und Sicherheitsinteressen in Europa miteinander verknüpft sind. Eine funktionierende Übergangsfinanzierung könnte nicht nur der Ukraine dringend benötigte Mittel sichern, sondern auch verhindern, dass sich die geopolitischen Risiken weiter zuspitzen. Damit würde sie indirekt dazu beitragen, wirtschaftliche Belastungen für Deutschland im Falle einer erneuten Eskalation abzufedern.