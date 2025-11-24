Politik

US-Sanktionen: Warum Russlands Schattenflotte außer Kontrolle gerät

Der Druck aus Washington entfaltet weltweit Wirkung, weil Russlands Ölexporte unter den US-Sanktionen einbrechen und zugleich der Schattenhandel wächst. Während Tanker in asiatischen Häfen stranden und die Preise weiter sinken, verschieben sich zentrale Energieströme mit spürbaren Folgen für Käufer und Märkte. Die neuen geopolitischen Unsicherheiten treffen damit nicht nur Moskau, sondern verändern die Energiearchitektur weit über Russland hinaus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.11.2025 11:00
Lesezeit: 3 min
US-Sanktionen: Warum Russlands Schattenflotte außer Kontrolle gerät
US-Sanktionen bremsen Russlands Ölströme, lassen Preise einbrechen und verändern die globale Marktordnung. (Foto: dpa) Foto: ---

Rückgang der seegestützten Lieferungen verstärkt Preisverfall

Die seegestützten Ölexporte Russlands sind bereits die vierte Woche in Folge gesunken. Diese Entwicklung beschleunigt den Preisrückgang bei russischem Öl und drückt die Staatseinnahmen auf rund 1,2 Milliarden Dollar pro Woche. Dies ist das niedrigste Niveau seit zweieinhalb Jahren. Das berichten die Kollegen von Verslo žinios. In den vier Wochen bis zum sechzehnten November exportierte Russland täglich 3,36 Millionen Barrel Rohöl, wie Schiffs- und Trackingdaten von Bloomberg zeigen. Damit lagen die Ausfuhren rund neunzigtausend Barrel unter dem vorangegangenen Zeitraum bis zum neunten November. Es ist zugleich der niedrigste Wert seit Ende August.

Die US-Sanktionen gegen zwei der größten russischen Ölgesellschaften, die im vergangenen Monat in Kraft traten, veranlassen mehrere Abnehmer in Asien zu deutlichen Kürzungen. Dadurch sinken die Lieferungen nach China und es kommt in Indien zu einer wachsenden Zahl wartender Tanker. Mindestens elf Schiffe liegen dort vor Anker, ohne ihre Ladung entladen zu können. Die Beschränkungen verstärken außerdem die Menge an russischem Öl, das sich auf See befindet. Zugleich weitet sich der Schattenhandel weiter aus, weil immer mehr Schiffe ihre Signale ausschalten. Dies geschieht oft an Orten, die als verdeckte Umschlagpunkte bekannt sind. Die jüngsten US-Sanktionen haben die Zahl der Tanker erhöht, die russisches Öl ohne ausgewiesenes Endziel transportieren. Ob der Grund darin liegt, dass Käufer ihre Identität verbergen wollen oder die Ladungen ohne feststehenden Abnehmer unterwegs sind, ist noch unklar.

Wachsende Schattenflotte unter Druck der US-Sanktionen

Ein Großteil der Tanker ohne ausgewiesenes Ziel steuert den Suezkanal in Ägypten an. Sie kommen aus Häfen an der Ostsee, am Schwarzen Meer oder im arktischen Raum. Andere Schiffe fahren aus dem russischen Pazifikraum ab. Die Rohölmengen aus den beiden Energieprojekten auf Sachalin werden fast vollständig auf speziellen Shuttle-Tankern umgeschlagen und anschließend weitertransportiert. Die US-Sanktionen wirken sich bislang stärker auf das Entladen der Fracht in den Zielhäfen aus als auf das Beladen in Russland. Das führt zu einem wachsenden Rückstau auf See. Seit Ende August haben sich die auf Tankern befindlichen Mengen um sechzehn Prozent erhöht und erreichten am sechzehnten November rund einhundertfünfundsiebzig Millionen Barrel. In den kommenden Wochen könnte dieser Wert weiter steigen. Nach dem einundzwanzigsten November dürften Entladungen noch schwieriger werden, weil ein lange verzögertes Gesetz mit neuen Sanktionsvorgaben bald dem US-Senat vorgelegt werden soll.

Für Käufer aus Indien, China und der Türkei könnte der Erwerb russischer Fracht dadurch noch komplizierter werden. Der Handel dürfte sich weiter in Richtung Schattenaktivitäten verlagern. Erste Schiffe verschwinden bereits von den Trackinganzeigen in Umschlagzonen wie dem Riau-Archipel östlich von Singapur. Gleichzeitig setzt die Ukraine die Angriffe auf russische Infrastruktur für Verarbeitung und Export fort.

Beladungen, Ströme und Preise unter Einfluss der US-Sanktionen

Schiffs- und Hafendaten zeigen, dass in der Woche bis zum sechzehnten November einunddreißig Tanker insgesamt 23,06 Millionen Barrel geladen haben. Dies entspricht einem leichten Rückgang gegenüber 23,43 Millionen Barrel in der Vorwoche. Das durchschnittliche Exportvolumen lag im Vierwochenzeitraum bei 3,29 Millionen Barrel täglich. Das sind rund fünfzigtausend Barrel weniger als eine Woche zuvor. Zusätzlich wurden je eine Ladung kasachischer Kebco-Ölsorte aus Ust-Luga und Noworossijsk verschifft. Im Pazifik kompensierte ein höheres Ladevolumen aus De Kastri den Rückgang im Hafen Kozmino, wo in der Woche neun Tanker beladen wurden. Im westlichen Exportkorridor wurde das geringere Ladevolumen in Ust-Luga nur teilweise durch zusätzliche Beladungen in Primorsk ausgeglichen. Auf Basis des Vierwochenmittels sank der Wert der russischen Rohölexporte bis zum sechzehnten November um rund sechzig Millionen Dollar auf 1,22 Milliarden Dollar pro Woche. Mengen und Preise gaben zugleich nach. Es ist der niedrigste Wert seit dem Zeitraum bis zum zweiten April 2023. Die Exportpreise für Ural-Öl aus der Ostsee sanken laut Argus Media um rund 1,70 Dollar auf 48,62 Dollar je Barrel. Im Schwarzen Meer lagen die Preise mit 47,98 Dollar um 2,50 Dollar niedriger. In der Woche bis zum sechzehnten November betrug der durchschnittliche wöchentliche Exportwert rund 1,09 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang von elf Prozent gegenüber dem Zeitraum bis zum neunten November. Neben den sinkenden Durchsätzen verstärkte der deutliche Preisverfall diese Entwicklung. In der Ostsee sanken die Preise pro Barrel um 6,80 Dollar, im Schwarzen Meer um 8,90 Dollar.

Im deutschen Kontext zeigt sich die wachsende Bedeutung der US-Sanktionen für europäische Energiemärkte. Ein direkter Einfluss auf Deutschland lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten. Allerdings verdeutlicht die Entwicklung, wie stark geopolitische Beschränkungen globale Lieferströme verändern und damit auch europäische Preis- und Versorgungstrends beeinflussen.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

US-Sanktionen: Warum Russlands Schattenflotte außer Kontrolle gerät
DWN
Politik
Politik US-Sanktionen: Warum Russlands Schattenflotte außer Kontrolle gerät
24.11.2025

Der Druck aus Washington entfaltet weltweit Wirkung, weil Russlands Ölexporte unter den US-Sanktionen einbrechen und zugleich der...

Hensoldt-Aktie: Möglicher Ukraine-Frieden belastet Aktienkurs – wo ist der Boden?
DWN
Finanzen
Finanzen Hensoldt-Aktie: Möglicher Ukraine-Frieden belastet Aktienkurs – wo ist der Boden?
24.11.2025

Die Hensoldt-Aktie ist zum Handelsauftakt der neuen Börsenwoche weiter unter Druck geraten. Im Ringen um einen Friedensplan für ein Ende...

Rheinmetall-Aktie bleibt unter Druck: Rüstungskonzern mit vielen Unsicherheiten – was das längerfristig für Anleger bedeutet
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie bleibt unter Druck: Rüstungskonzern mit vielen Unsicherheiten – was das längerfristig für Anleger bedeutet
24.11.2025

Die Rheinmetall-Aktie rutscht zum Wochenauftakt im frühen Börsenhandel weiter ab. Der Rüstungskonzern plant in Hamburg ein...

Keine Lust aufs Lernen: Beschäftigte wenden sich Weiterbildungen ab
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Keine Lust aufs Lernen: Beschäftigte wenden sich Weiterbildungen ab
24.11.2025

Immer weniger Beschäftigte in Deutschland planen, sich beruflich weiterzubilden. Laut einer aktuellen Erhebung der Bertelsmann-Stiftung...

Regierungsfrust wächst: Umfrage zeigt historischen Tiefstand der Zufriedenheit
DWN
Politik
Politik Regierungsfrust wächst: Umfrage zeigt historischen Tiefstand der Zufriedenheit
24.11.2025

Die Zustimmung zur Arbeit der Bundesregierung ist laut einer aktuellen Insa-Erhebung so niedrig wie noch nie. Nur 22 Prozent der Befragten...

Rentenstreit spitzt sich zu: Spahn pocht auf Handlungsfähigkeit der Koalition
DWN
Politik
Politik Rentenstreit spitzt sich zu: Spahn pocht auf Handlungsfähigkeit der Koalition
24.11.2025

Der Konflikt über die Rentenreform ist weiterhin ungelöst. Unionsfraktionschef Jens Spahn mahnt die Regierung zur Geschlossenheit – und...

Klimagipfel im Stillstand: Welche Beschlüsse Belém wirklich brachte
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Klimagipfel im Stillstand: Welche Beschlüsse Belém wirklich brachte
24.11.2025

Bei der Klimaanpassung und dem Schutz des Regenwaldes wurden zwar frische Finanzzusagen gemacht – doch bei den eigentlichen...

Frankreichs Schulden bedrohen Europa: Kommt jetzt die Eurokrise zurück?
DWN
Finanzen
Finanzen Frankreichs Schulden bedrohen Europa: Kommt jetzt die Eurokrise zurück?
23.11.2025

Steigende Zinsen, explodierende Schulden, nervöse Märkte: Europa erlebt ein gefährliches Déjà-vu. Immer mehr Experten warnen vor einer...