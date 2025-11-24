Politik

Rentenstreit spitzt sich zu: Spahn pocht auf Handlungsfähigkeit der Koalition

Der Konflikt über die Rentenreform ist weiterhin ungelöst. Unionsfraktionschef Jens Spahn mahnt die Regierung zur Geschlossenheit – und zeigt zugleich Verständnis für die kritischen Stimmen aus der eigenen Jugendorganisation. Währenddessen präsentieren die Grünen eigene Ideen für das umstrittene Paket.