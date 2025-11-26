Wirtschaft

EU-Bankenregulierung: Neue Regelungen setzen Europas Institute unter Druck

Die europäische Bankenaufsicht ringt derzeit mit der Frage, wie sich Regulierung und Wettbewerbsfähigkeit neu austarieren lassen, ohne die Stabilität des Finanzsystems zu gefährden. Welche Folgen hat diese Gratwanderung für die Position europäischer Institute im globalen Vergleich?