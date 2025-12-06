Politik

Benelux-Einigung: Wie ein radikaler Zusammenschluss Europa herausfordern würde

Mitten in einer Phase wachsender geopolitischer Spannungen nehmen belgische Politiker eine Vision wieder auf, die lange undenkbar schien und nun überraschend an Aufmerksamkeit gewinnt. Die Idee einer vereinten Benelux-Einigung spaltet Experten, die Chancen für eine Umsetzung gering einschätzen und tief verwurzelte kulturelle Unterschiede betonen. Entscheidend wird sein, ob die politische Dynamik reicht, um ein wirtschaftlich starkes, aber identitär fragiles Projekt überhaupt realisierbar zu machen.