Technologie

Gelingt es diesmal? Musk-Rakete Starship vor wichtigem Test

Elon Musks Mega-Projekt steht erneut vor einem entscheidenden Test: Die Musk-Rakete Starship soll ihren zehnten Flug antreten. Gelingt diesmal der Durchbruch oder droht eine weitere Explosion? Warum ist dieser Start so wichtig – und welche Risiken begleiten ihn?