Die Börse akzeptiert kein Chaos: Warum Trump zur Randnotiz wird

Donald Trump kann mit seinen Zollfantasien für Schlagzeilen sorgen – doch die Börse hat genug vom Chaos. Während Märkte den US-Präsidenten zunehmend ignorieren, wächst die eigentliche Gefahr in Japan, wo Schulden und Inflation einen globalen Knall auslösen könnten.
24.08.2025
Während Trump mit Zollparolen für Unruhe sorgt, sehen Experten die eigentliche Gefahr in Japan. (Foto: dpa/AP | Manuel Balce Ceneta) Foto: Manuel Balce Ceneta

Im Folgenden:

  • Warum ignorieren die Märkte Trumps Chaos-Politik zunehmend?
  • Welche Gefahr aus Japan könnte eine globale Finanzkrise auslösen?
  • Was rät Investmentexperte Vesa Puttonen Anlegern in diesen unsicheren Zeiten?

24.08.2025

Donald Trump kann mit seinen Zollfantasien für Schlagzeilen sorgen – doch die Börse hat genug vom Chaos. Während Märkte den...

