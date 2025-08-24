Technologie

Gehirnimplantate: OpenAI-Gründer Sam Altman fordert Elon Musk im Neurotech-Wettlauf heraus

Vom Gedanken aus eine E-Mail schreiben oder ein 3D-Modell entwerfen – was vor wenigen Jahren noch Science-Fiction war, wird Realität. Neben Elon Musks „Neuralink“ drängt nun auch OpenAI-Gründer Sam Altman mit einem milliardenschweren Projekt in den Markt für Gehirnimplantate. Der Wettlauf um die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist eröffnet – und Deutschland darf nicht ins Hintertreffen geraten.