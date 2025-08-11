Finanzen

KI-Sektor nicht nur Nvidia: Wo Anleger Wachstumspotenzial finden können

KI ist mehr als Nvidia – doch ohne Strom, Daten und Infrastruktur droht der Hype zu platzen, warnt Kapitalmarktprofi Mantvidas Žėkas und zeigt, wo Anleger wirklich zugreifen sollten.