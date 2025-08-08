Technologie

Trump droht mit Chip-Zöllen: Apple und TSMC weichen nach USA aus

Donald Trump bringt mit seiner Zoll-Drohung die Halbleiterbranche unter Druck – doch der Präsident zeigt auch gleich einen Ausweg: Investitionen in den USA. Apple und andere Konzerne ziehen mit, Milliarden werden umgeschichtet, Arbeitsplätze versprochen. Doch was wie ein Deal klingt, könnte die Industrie vor neue Probleme stellen – und für Unternehmer eine wirtschaftspolitische Zeitenwende markieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.08.2025 08:43
Lesezeit: 3 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Trump droht mit Chip-Zöllen: Apple und TSMC weichen nach USA aus
Apple setzt auf US-Produktion wegen Trumps Zollpolitik. (Foto: dpa) Foto: -

Im Folgenden:

  • Warum Trump Chip-Importe mit 100 Prozent Zoll belegen will.
  • Wie Apple mit Milliarden-Investitionen auf die Zoll-Drohung reagiert.
  • Welche Chancen sich für Unternehmen durch US-Produktionen eröffnen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    KBA: Preisunterschied zwischen Verbrennern und E-Autos wird deutlich weniger
    DWN
    Technologie
    Technologie KBA: Preisunterschied zwischen Verbrennern und E-Autos wird deutlich weniger
    08.08.2025

    Der Preisunterschied zwischen Verbrennern und E-Autos sinkt rasant. Hersteller passen Rabatte und Listenpreise an, Käufer reagieren...

    Trump droht mit Chip-Zöllen: Apple und TSMC weichen nach USA aus
    DWN
    Technologie
    Technologie Trump droht mit Chip-Zöllen: Apple und TSMC weichen nach USA aus
    08.08.2025

    Donald Trump bringt mit seiner Zoll-Drohung die Halbleiterbranche unter Druck – doch der Präsident zeigt auch gleich einen Ausweg:...

    Trübe wirtschaftliche Lage lindert Engpass an IT‑Fachkräften
    DWN
    Technologie
    Technologie Trübe wirtschaftliche Lage lindert Engpass an IT‑Fachkräften
    08.08.2025

    Die Wirtschaft in Deutschland schrumpft seit über zwei Jahren. Während viele Branchen unter Konjunktursorgen leiden, zeigt sich im...

    Börse aktuell: Warum die Börsen im August und September nervös werden
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Börse aktuell: Warum die Börsen im August und September nervös werden
    08.08.2025

    Historisch gilt der Spätsommer als gefährlichste Zeit für die Aktienmärkte – und die Vorzeichen für August und September sind alles...

    39 Prozent US-Zölle auf Schweizer Exporte: Industrie warnt vor Totalschaden
    DWN
    Politik
    Politik 39 Prozent US-Zölle auf Schweizer Exporte: Industrie warnt vor Totalschaden
    07.08.2025

    Die USA verhängen drastische Zölle auf Schweizer Produkte – mit verheerenden Folgen für die Industrie. Die Regierung reist vergeblich...

    Trump allein mit Putin: Droht Europa der große Ausverkauf?
    DWN
    Politik
    Politik Trump allein mit Putin: Droht Europa der große Ausverkauf?
    07.08.2025

    Donald Trump plant ein Gipfeltreffen mit Wladimir Putin – ohne Europa am Tisch. Während in Moskau über Waffenruhe gesprochen wird,...

    Uniper schwenkt um und produziert weniger grünen Strom
    DWN
    Technologie
    Technologie Uniper schwenkt um und produziert weniger grünen Strom
    07.08.2025

    Uniper galt lange als Hoffnungsträger der Energiewende. Jetzt rudert der Konzern überraschend zurück: Die selbst gesetzten Ziele für...

    Sanktionen verpufft: Wie die EU Putins Krieg mitfinanziert
    DWN
    Politik
    Politik Sanktionen verpufft: Wie die EU Putins Krieg mitfinanziert
    07.08.2025

    Öl fließt, Gas strömt, Yachten gammeln in Häfen: Trotz 18 Sanktionspaketen boomt Putins Kriegswirtschaft – auch dank Europas...