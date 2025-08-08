Technologie

Trump droht mit Chip-Zöllen: Apple und TSMC weichen nach USA aus

Donald Trump bringt mit seiner Zoll-Drohung die Halbleiterbranche unter Druck – doch der Präsident zeigt auch gleich einen Ausweg: Investitionen in den USA. Apple und andere Konzerne ziehen mit, Milliarden werden umgeschichtet, Arbeitsplätze versprochen. Doch was wie ein Deal klingt, könnte die Industrie vor neue Probleme stellen – und für Unternehmer eine wirtschaftspolitische Zeitenwende markieren.