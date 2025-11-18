Technologie

Digitale Souveränität in Europa: Beckedahl kritisiert Bundesregierung

Deutschland feiert neue Google- und Microsoft-Rechenzentren, während die digitale Abhängigkeit von US-Konzernen wächst. Der Digitalexperte Markus Beckedahl warnt: Ohne mutige Regulierung, Investitionen in europäische Infrastruktur und echte Alternativen verpasst Europa seine Chance auf digitale Souveränität.
Autor
avtor
Maximilian Modler
18.11.2025 11:31
Lesezeit: 3 min
Digitale Souveränität in Europa: Beckedahl kritisiert Bundesregierung
Digital-Experte Markus Beckedahl warnt: Ohne Regulierung, europäische Infrastruktur und echte Alternativen bleibt Europa abhängig. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland weiterhin von US-Tech abhängig bleibt.
  • Wie Beckedahl echte digitale Souveränität definiert.
  • Wann Europa endlich in eigene Infrastruktur investiert.

avtor1
Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

