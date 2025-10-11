Politik

Russland-Experte warnt: „Heute ist das Risiko eines großen Krieges höher als je zuvor“

Wie einst Napoleon III. sei Wladimir Putin von der Idee besessen, ein vergangenes Imperium wiederherzustellen. Das sagt der Russland-Experte und Autor Martin Kragh in einem Interview. Er zieht historische Parallelen, warnt vor einer wachsenden Kriegsgefahr und erkennt zugleich eine Art sowjetähnlichen Personenkult um Donald Trump. Dessen bisherige Friedensbemühungen hätten, so Kragh, keinerlei Wirkung gezeigt.