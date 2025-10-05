Politik

Jens Stoltenberg: Die EU kann die NATO nicht ersetzen

Die EU redet viel über Verteidigung – doch ohne NATO bleibt Europa wehrlos. Ex-NATO-Chef Jens Stoltenberg warnt: 80 Prozent der militärischen Last tragen Nicht-EU-Staaten. Währenddessen fordert Polens Finanzminister eine gemeinsame Verschuldung für Rüstungsausgaben – und stößt die EU damit an ihre Grenzen.