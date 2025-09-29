Politik

Pistorius: Russland wird zur wachsenden Gefahr für die Nato

Verteidigungsminister Boris Pistorius warnt auf dem Warschauer Sicherheitsforum eindringlich vor den wachsenden Gefahren durch Russland. Immer häufiger verletzt Moskau den Nato-Luftraum. Droht Europa in eine gefährliche Eskalationsspirale zu geraten, wenn Bündnispartner nicht entschlossen reagieren und gemeinsam Verteidigungslücken schließen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.09.2025 13:17
Lesezeit: 2 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Pistorius: Russland wird zur wachsenden Gefahr für die Nato
Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, sieht in Russland eine wachsende Gefahr für die Nato (Foto: dpa). Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum warnt Pistorius so eindringlich vor Russland?
  • Welche Gefahr droht der Nato aktuell wirklich?
  • Wie reagiert Außenminister Wadephul auf die Provokationen?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Pistorius: Russland wird zur wachsenden Gefahr für die Nato
DWN
Politik
Politik Pistorius: Russland wird zur wachsenden Gefahr für die Nato
29.09.2025

Verteidigungsminister Boris Pistorius warnt auf dem Warschauer Sicherheitsforum eindringlich vor den wachsenden Gefahren durch Russland....

Karriere im Mittelstand: Warum die Falschen nach oben kommen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Karriere im Mittelstand: Warum die Falschen nach oben kommen
29.09.2025

Loyalität schlägt Leistung: Im Mittelstand bremsen alte Karrieremuster Talente aus. Hinter den Kulissen bestimmen verborgene Mechanismen...

Platzt die KI-Blase? Zirkuläres Finanzierungsmodell von OpenAI, Nvidia & Co. macht die Blase größer
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Platzt die KI-Blase? Zirkuläres Finanzierungsmodell von OpenAI, Nvidia & Co. macht die Blase größer
29.09.2025

Milliarden fließen zwischen denselben Tech-Giganten hin und her, während Politiker und Investoren applaudieren. Doch Experten warnen: Das...

Öffentliches Finanzvermögen 2024: Rückgang um zwei Prozent – unterschiedliche Entwicklungen in den Ländern
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Öffentliches Finanzvermögen 2024: Rückgang um zwei Prozent – unterschiedliche Entwicklungen in den Ländern
29.09.2025

Das Öffentliche Finanzvermögen in Deutschland ist 2024 geschrumpft – doch die Entwicklung verläuft nicht überall gleich. Während...

Das Finanzsystem als Casino? Ein Weckruf für Mensch und Natur
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Das Finanzsystem als Casino? Ein Weckruf für Mensch und Natur
29.09.2025

Marc Chesney, renommierter Finanzprofessor und Autor des Buches „Stopp – Gegen Kasinofinanzwirtschaft und die Vermarktung der Natur“,...

Echtzeitüberweisungen, Reisen, Computer – was sich im Oktober verändert
DWN
Panorama
Panorama Echtzeitüberweisungen, Reisen, Computer – was sich im Oktober verändert
29.09.2025

Im Oktober stehen zahlreiche Neuerungen an, die Millionen Menschen betreffen – von Echtzeitüberweisungen über digitale Grenzkontrollen...

Lufthansa-Aktie reagiert positiv auf geplanten Lufthansa Stellenabbau – Streik droht
DWN
Finanzen
Finanzen Lufthansa-Aktie reagiert positiv auf geplanten Lufthansa Stellenabbau – Streik droht
29.09.2025

Die Lufthansa plant tiefgreifende Veränderungen: Stellenabbau, neue Gewinnziele und drohende Tarifkonflikte prägen die Schlagzeilen....

Die große Illusion: Warum Trumps Ukraine-Rhetorik eine Falle für Europa sein könnte
DWN
Politik
Politik Die große Illusion: Warum Trumps Ukraine-Rhetorik eine Falle für Europa sein könnte
29.09.2025

Donald Trump inszeniert sich als Unterstützer der Ukraine – doch hinter der neuen Rhetorik steckt offenbar ein klarer Plan: Kiew wird...