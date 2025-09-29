Politik

Pistorius: Russland wird zur wachsenden Gefahr für die Nato

Verteidigungsminister Boris Pistorius warnt auf dem Warschauer Sicherheitsforum eindringlich vor den wachsenden Gefahren durch Russland. Immer häufiger verletzt Moskau den Nato-Luftraum. Droht Europa in eine gefährliche Eskalationsspirale zu geraten, wenn Bündnispartner nicht entschlossen reagieren und gemeinsam Verteidigungslücken schließen?