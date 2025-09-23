Politik

Drohnen-Warnung: Flughafen Kopenhagen stundenlang lahmgelegt

Mehrere große Drohnen haben am Montag den Betrieb am wichtigsten Flughafen Dänemarks über Stunden zum Stillstand gebracht. Rund 100 Flüge mussten gestrichen werden, auch zahlreiche Reisende aus Deutschland waren betroffen. Die Polizei geht von einem professionell agierenden Verursacher aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.