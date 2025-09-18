Politik

Suwalki-Korridor: Europas Achillesferse zwischen NATO und Russland

Der Suwalki-Korridor gilt als Achillesferse der NATO. Moskau und Minsk üben die Einnahme des Gebiets – Polen warnt, Deutschland blickt besorgt nach Osten.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.09.2025 16:02
Suwalki-Korridor: Europas Achillesferse zwischen NATO und Russland
Der Suwalki-Korridor zwischen Polen und Litauen gilt als NATO-Achillesferse – im Ernstfall könnte Russland hier die baltischen Staaten vom Bündnis abschneiden. (Foto: dpa) Foto: Doris Heimann

Im Folgenden:

  • Warum der Suwalki-Korridor als „gefährlichster Ort der Welt“ gilt.
  • Welche Rolle Kaliningrad für Russlands Strategie spielt.
  • Welche sicherheitspolitische Bedeutung das Szenario für Deutschland hat.

