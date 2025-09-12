Politik

Zapad 2025: Polen stationiert 40.000 Soldaten an der Grenze

Kurz vor Beginn des Militärmanövers Zapad 2025 von Belarus und Russland hat Polen 40.000 Soldaten stationiert. Vor Kurzem waren russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen – die NATO steht unter Druck. Ist die Übung eine versteckte Mobilmachung?
Autor
avtor
Marius Vaitiekūnas
12.09.2025 12:00
Aktualisiert: 12.09.2025 12:00
Lesezeit: 2 min
Polnische Soldaten sichern die Grenze zu Russland und Weißrussland – Auslöser ist die Militärübung Zapad 2025. (Foto: dpa) Foto: Artur Reszko

Im Folgenden:

  • Warum Polen mit 40.000 Soldaten auf Zapad 2025 reagiert
  • Wie Deutschland durch die NATO direkt betroffen ist
  • Welche Flugbeschränkungen zum Schutz der Grenze gelten

avtor1
Marius Vaitiekūnas

Zum Autor:

Marius Vaitiekūnas ist ein ausgewiesener Experte für Geopolitik und internationale Wirtschaftsverflechtungen. Geboren 1985 in Kaunas, Litauen, schreibt er als freier Autor regelmäßig für verschiedene europäische Medien über die geopolitischen Auswirkungen internationaler Konflikte, wirtschaftlicher Machtverschiebungen und sicherheitspolitischer Entwicklungen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die globale Energiepolitik und die sicherheitspolitischen Dynamiken im osteuropäischen Raum.

