Nawrocki besucht Berlin – Bundesregierung weist Reparationsforderungen zurück

Polens neuer rechtskonservativer Präsident Karol Nawrocki ist zu seinem Antrittsbesuch in Berlin eingetroffen. Dabei könnte es zu Spannungen zwischen Warschau und Berlin kommen. Nawrocki hat angekündigt, in den Gesprächen die Frage von Wiedergutmachungen für die Schäden des Zweiten Weltkriegs durch Hitler-Deutschland zur Sprache zu bringen. Die Bundesregierung lehnt entsprechende Reparationsforderungen ab.
16.09.2025 08:56
Der polnische Präsident Karol Nawrocki spricht während einer Zeremonie zum 86. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs am Denkmal für die Verteidiger der Westerplatte auf der Halbinsel Westerplatte (Foto: dpa). Foto: Adam Warzawa

Im Folgenden:

  • Wie beeinflusst die Frage der Kriegsreparationen das deutsch-polnische Verhältnis?
  • Welche Rolle spielen antideutsche Töne in Nawrockis politischer Strategie?
  • Könnte die gemeinsame Bedrohung durch Russland zu einer Annäherung zwischen Berlin und Warschau führen?

16.09.2025

