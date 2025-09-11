Panorama

Nato-Luftraum: Moskaus Drohnen provozieren gefährliche Eskalation

Russische Drohnen dringen tief in den Nato-Luftraum ein, erstmals greifen westliche Jets ein. Polen ruft nach Hilfe, Kanzler Merz warnt vor einer neuen Qualität des Krieges. Während Trump rätselhafte Botschaften sendet, drängt Selenskyj auf gemeinsame Verteidigung. Die Eskalation erreicht eine neue Stufe – und stellt Europa vor brisante Entscheidungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.09.2025 09:54
Lesezeit: 3 min
In diesem Videostandbild sichern Einsatzkräfte von Polizei und Militärpolizei Teile einer beschädigten Drohne, die von polnischen Behörden abgeschossen wurde. (Foto: dpa) Foto: Rafal Niedzielski

Im Folgenden:

  • Welche Gefahr die Drohnen für den Nato-Luftraum bedeuten.
  • Wie Polen die westlichen Partner mobilisiert.
  • Warum Merz von einer neuen Qualität der Angriffe spricht.

