Panorama

Nato-Luftraum: Moskaus Drohnen provozieren gefährliche Eskalation

Russische Drohnen dringen tief in den Nato-Luftraum ein, erstmals greifen westliche Jets ein. Polen ruft nach Hilfe, Kanzler Merz warnt vor einer neuen Qualität des Krieges. Während Trump rätselhafte Botschaften sendet, drängt Selenskyj auf gemeinsame Verteidigung. Die Eskalation erreicht eine neue Stufe – und stellt Europa vor brisante Entscheidungen.