Wirtschaft

Unternehmenskrise in Deutschland: Großinsolvenzen erreichen neue Höchststände

Die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen in Deutschland verschärft sich spürbar und reicht inzwischen über einzelne Branchen hinaus. Welche politischen Entscheidungen sind entscheidend, um Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts wieder zu festigen?