Finanzen

Wertpapiere statt Tagesgeld: Sparkassen planen eigenes Neo-Broker-Modell

Deutschlands Sparkassen blasen zum Angriff auf die moderne Konkurrenz: Um mehr Kunden vom klassischen Sparbuch an den Aktienmarkt zu locken, setzt der Verband verstärkt auf das Modell der Neo-Broker. Ziel ist es, privates Kapital massiv zu mobilisieren und direkt in europäische Investitionen zu lenken. DSGV-Präsident Ulrich Reuter fordert hierfür einen politischen Kurswechsel, der den „ganz normalen Privatanleger“ stärker als Motor für die europäische Wirtschaft ins Zentrum rückt.