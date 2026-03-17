Finanzen

Wertpapiere statt Tagesgeld: Sparkassen planen eigenes Neo-Broker-Modell

Deutschlands Sparkassen blasen zum Angriff auf die moderne Konkurrenz: Um mehr Kunden vom klassischen Sparbuch an den Aktienmarkt zu locken, setzt der Verband verstärkt auf das Modell der Neo-Broker. Ziel ist es, privates Kapital massiv zu mobilisieren und direkt in europäische Investitionen zu lenken. DSGV-Präsident Ulrich Reuter fordert hierfür einen politischen Kurswechsel, der den „ganz normalen Privatanleger“ stärker als Motor für die europäische Wirtschaft ins Zentrum rückt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.03.2026 13:42
Lesezeit: 1 min
Wertpapiere statt Tagesgeld: Sparkassen planen eigenes Neo-Broker-Modell
In einer App der Sparkasse ist die Option "Geld senden" zu sehen (Foto: dpa). Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum die Sparkassen mit einem eigenen Neo-Broker Milliarden an Tagesgeld mobilisieren wollen.
  • Wie „S-Neo" den Wertpapierhandel für knapp 20 Millionen App-Nutzer verändern soll.
  • Weshalb DSGV-Präsident Reuter den Privatanleger als Motor europäischer Investitionen sieht.

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