Wirtschaft

Militärlogistik im Wandel: Lkw-Hersteller drängen in die Rüstungsindustrie

Die Militärindustrie eröffnet europäischen Lkw-Herstellern neue Geschäftsfelder, in denen Nutzfahrzeuge zu vernetzten Einsatzsystemen weiterentwickelt werden. Wie stark verändert der Verteidigungssektor die Anforderungen an Technik, Schutz und industrielle Lieferfähigkeit?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.05.2026 09:47
Lesezeit: 3 min
Militärlogistik im Wandel: Lkw-Hersteller drängen in die Rüstungsindustrie
Europäische Lkw-Hersteller rücken stärker in die Militärindustrie vor und machen Nutzfahrzeuge zu vernetzten Plattformen für moderne Streitkräfte (Foto: iStock.com, huettenhoelscher) Foto: huettenhoelscher

Im Folgenden:

  • Warum europäische Lkw-Hersteller zunehmend zu Ausrüstern moderner Streitkräfte werden.
  • Wie Daimler Truck militärische Fahrzeuge mit Drohnentechnologie zu vernetzten Einsatzsystemen verbindet.
  • Welche industriellen Vorteile deutschen Nutzfahrzeugherstellern im Verteidigungssektor eine Schlüsselrolle sichern könnten.

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