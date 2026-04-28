Wirtschaft

Atomaktien im Aufwind: Energiekrise setzt US-Börsen unter Druck

Die US-Börsen stehen trotz geopolitischer Spannungen auf hohem Bewertungsniveau, während Atomaktien durch neue Sorgen um die Energieversorgung in den Vordergrund rücken. Welche Risiken entstehen für Anleger, wenn Marktoptimismus, Energiekrise und geopolitische Unsicherheit aufeinandertreffen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.04.2026 16:45
Lesezeit: 5 min
Atomaktien im Aufwind: Energiekrise setzt US-Börsen unter Druck
Die Energiekrise erhöht den Druck auf die US-Börsen und lenkt den Markt zugleich auf Atomaktien als mögliche Gewinner einer unsicheren Versorgungslage (Foto: dpa) Foto: Heikki Saukkomaa

Im Folgenden:

  • Warum die Bank of England vor einer baldigen Korrektur an den US-Börsen warnt.
  • Weshalb die blockierte Straße von Hormus Atomaktien in den Fokus internationaler Anleger rückt.
  • Wie lange Dow-Chef Fitterling mit einer Normalisierung der globalen Lieferketten rechnet.

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