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US-Märkte im Überblick: Rekord-Schlussstände für S&P 500 und Nasdaq, während der Dow leicht nachgibt

Spannung an der Wall Street: Erfahren Sie, welche überraschenden Entwicklungen die Anleger derzeit in Atem halten.
Autor
Bonnier Investor
27.04.2026 22:34
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Rekord-Schlussstände für S&P 500 und Nasdaq, während der Dow leicht nachgibt
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Geopolitische Faktoren und steigende Ölpreise

Die US-Märkte zeigten sich am Montag uneinheitlich, da die Anleger weiterhin die ins Stocken geratenen Friedensgespräche und die steigenden Ölpreise abwägten.

Die Kursgewinne durch die Rekord-Schlussstände beim S&P 500 und der Nasdaq wurden begrenzt, da Rohöl der Sorte Brent infolge neuer maritimer Störungen in der Straße von Hormus Höchststände von 109 US-Dollar pro Barrel erreichte.

Der Montag brachte an der Wall Street nur geringfügige Veränderungen, wobei alle drei großen Indizes den Handel mit einer Abweichung von weniger als 0,2 Prozent zum vorherigen Schlusskurs beendeten.

Konsumgüter belasten den Dow Jones

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,13 Prozent auf 49.167,79 Punkte – der dritte Tagesverlust in Folge für diesen Index.

McDonald's und Walmart führten die Verliererliste an und gaben um 3,04 Prozent beziehungsweise 1,79 Prozent nach.

Coca-Cola fiel bis zum Ende der Handelssitzung ebenfalls um 1,55 Prozent auf 75,44 US-Dollar je Aktie.

Rekordjagd bei Tech-Werten und abgelehnte Airline-Fusion

Der Chip-Entwickler Nvidia sprang um 4 Prozent auf 216,61 US-Dollar nach oben, während Verizon und American Express beide um 1,53 Prozent zulegten.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,12 Prozent und schloss auf einem Rekordhoch von 7.173,91 Punkten – obwohl die Gewinne durch diesen jüngsten Rekord aufgrund der weiter steigenden Ölpreise begrenzt blieben.

Die technologielastige Nasdaq legte bis zum Sitzungsende um 0,2 Prozent auf 24.887,10 Punkte zu, nachdem sie bereits am frühen Montagnachmittag ihren eigenen Intraday-Rekord gebrochen hatte.

Die Aktienkurse von United Airlines und American Airlines fielen um 1,21 Prozent beziehungsweise 3,47 Prozent , da Scott Kirby, Chief Executive von United Airlines, bestätigte, dass American nicht darauf eingegangen sei, als er eine mögliche Fusion der konkurrierenden Fluggesellschaften ins Gespräch brachte.

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