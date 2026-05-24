Politik

US-Politikwissenschaftler: Der Schwerpunkt der NATO verlagert sich nach Osten, nur Europa hat das noch nicht begriffen

Die NATO verändert ihre innere Geografie und Polen rückt ins Zentrum der europäischen Sicherheit. Dahinter steht das Ende eines westlichen Modells, das auf russischer Energie, chinesischer Produktion und amerikanischem Schutz beruhte.