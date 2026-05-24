Technologie

Handynutzung: Prepaid-Handys kommen in Deutschland aus der Mode

Wie viele Minuten waren das? Wer früher bei der Handynutzung sparsam sein wollte, der hielt Telefonate kurz. Prepaid-Karten konnten helfen, damit man keine böse Überraschung erlebte. Und heute?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.05.2026 13:40
Lesezeit: 2 min
Handynutzung: Prepaid-Handys kommen in Deutschland aus der Mode
Bei Prepaid-Karten zahlt der Nutzer vorab Geld ein, damit er eine Handyverbindung bekommt. Ist das Guthaben aufgebraucht, ist Schluss. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Warum Prepaid-Sim-Karten seit Jahren stark an Bedeutung verlieren.
  • Weshalb Flatrate-Verträge das klassische Prepaid-Modell verdrängen.
  • Wie der Glasfaser-Ausbau in Deutschland vorankommt – und was noch fehlt.

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