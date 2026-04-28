USA verstärken Seeblockade

Die Meerenge bleibt umkämpft: Auf diesem von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichten und von AP zur Verfügung gestellten Foto nähert sich ein Schnellboot der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) dem Frachtschiff Epaminondas. (Foto: dpa) Foto: Meysam Mirzadeh