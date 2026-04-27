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Steigende Energiepreise belasten Handel: Umfrage zeigt massive Kostenprobleme

Weiter steigende Energiepreise verschärfen die ohnehin schwierige wirtschaftliche Lage des Einzelhandels. Laut aktueller HDE-Umfrage ist für die Mehrheit der Unternehmen die finanzielle Belastbarkeit erreicht. Kommen keine wirklichen Reformen und Entlastungen, geht die Pleitewelle und der Jobabbau im Handel weiter.