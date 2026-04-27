Unternehmen

Steigende Energiepreise belasten Handel: Umfrage zeigt massive Kostenprobleme

Weiter steigende Energiepreise verschärfen die ohnehin schwierige wirtschaftliche Lage des Einzelhandels. Laut aktueller HDE-Umfrage ist für die Mehrheit der Unternehmen die finanzielle Belastbarkeit erreicht. Kommen keine wirklichen Reformen und Entlastungen, geht die Pleitewelle und der Jobabbau im Handel weiter.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
27.04.2026 13:23
Lesezeit: 2 min
Steigende Energiepreise belasten Handel: Umfrage zeigt massive Kostenprobleme
Belastungsgrenze der Unternehmen erreicht: Für den Handel ist klar, dass kurzfristige Maßnahmen allein nicht ausreichen. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Weshalb die Entlastungsmaßnahmen für den Einzelhandel unzureichend sind. 
  • HDE: Wie Kostensteigerungen den deutschen Einzelhandel in den Ruin treiben. 
  • Warum der Großteil der Händler Arbeitsplätze kurz- und mittelfristig gefährdet sieht.

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