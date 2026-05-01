Finanzen

US-Börsenbericht: Spirit stürzt ab, aber die Wall Street schließt größtenteils im Plus

Ein turbulenter Handelstag bringt überraschende Wendungen und unerwartete Gewinner für Anleger.
Autor
Bonnier Investor
01.05.2026 22:06
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Spirit stürzt ab, aber die Wall Street schließt größtenteils im Plus
Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA. (Foto: lucky-photographer/iStock) Foto: lucky-photographer/iStock

Erholung nach anfänglichen Verlusten

Die Wall Street schloss am Freitag größtenteils im Plus, wobei drei der wichtigsten Indizes im grünen Bereich lagen.

US-Aktien rutschten bis Freitagmittag in Richtung ihrer Tagestiefs, nachdem Präsident Donald Trump erklärt hatte, dass die Zölle auf Auto- und Lkw-Importe aus der EU in der nächsten Woche auf 25 Prozent steigen würden.

Bis zum Handelsschluss lag der technologielastige Nasdaq jedoch um 0,9 Prozent im Plus; der S&P notierte 0,29 Prozent höher und der Russell 2000 schloss mit einem Plus von 0,49 Prozent.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um fast 0,30 Prozent an einem nach jüngsten Maßstäben relativ ereignislosen Tag an der Wall Street.

Paramount Skydance (+8,30 Prozent), Sandisk (+8,25 Prozent) und Oracle (+6,48 Prozent) gehörten zu den größten Gewinnern im S&P 500.

Spirit Airlines kämpft ums Überleben

Die Aktie von Spirit Airlines schloss mit einem Minus von 25 Prozent bei der 1-Dollar-Marke und stand kurz vor der Liquidation, nachdem ein Rettungspaket Berichten zufolge gescheitert war. Das Wall Street Journal, die New York Times und Bloomberg News berichteten übereinstimmend, dass Spirit eine Liquidation vorbereite, nachdem stark gestiegene Kerosinkosten den geplanten Weg aus der Insolvenz so gut wie unmöglich gemacht hätten.

US-Präsident Donald Trump sagte jedoch inmitten von Berichten über eine mögliche Betriebseinstellung der Fluggesellschaft, dass das Weiße Haus Spirit Airlines einen „letzten Vorschlag“ für ein Rettungspaket unterbreitet habe.

„Wenn wir es tun könnten, würden wir es tun, aber nur, wenn es ein guter Deal ist“, sagte er am Freitag vor Reportern im Weißen Haus und fügte hinzu, dass eine Ankündigung noch heute oder morgen erfolgen könnte.

„Ich würde sehr gerne Arbeitsplätze retten“, fügte er hinzu.

Tech-Rallye und neue Rekordwerte

Zuvor im Handelsverlauf hatten die Märkte aufgrund einer verbesserten Stimmung höher notiert, nachdem der Iran Pakistan einen neuen Friedensvorschlag unterbreitet hatte. Zudem schürten starke Unternehmenszahlen von Apple und Atlassian eine Tech-Rallye, bei der auch Microsoft, Amazon und Tesla Kursgewinne verzeichneten.

Unterdessen notierte der Preis für Rohöl der Sorte Brent am Freitag bei rund 108,70 US-Dollar pro Barrel.

Der S&P 500 und der Nasdaq erreichten im Freitagshandel Rekordhöhen, während die Mehrheit der europäischen Indizes aufgrund des Maifeiertags geschlossen blieb.

Der Blue-Chip-Index erreichte im frühen Handel ein Intraday-Rekordhoch von 7.272,52 Punkten; auch der Nasdaq verzeichnete gegen Mittag ein Hoch, blieb jedoch knapp unter seinem Rekordwert von 25.223,12 Punkten.

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