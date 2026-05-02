Wirtschaft

Kapitalmärkte im Umbruch: Anleger prüfen den Dollar als Leitwährung

Die globale Finanzordnung gerät unter Druck, während die Rolle des Dollars als Leitwährung zunehmend hinterfragt wird. Welche Folgen hat dieser Wandel für Anleger, Staaten und die deutsche Wirtschaft?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.05.2026 05:50
Lesezeit: 5 min
Kapitalmärkte im Umbruch: Anleger prüfen den Dollar als Leitwährung
Geopolitische Brüche, höhere Inflationsrisiken und veränderte Kapitalströme setzen die Rolle des Dollars als Leitwährung zunehmend unter Druck (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Chinas Wechselkursentscheidung von 1994 die heutige Dollar-Krise mitverursacht hat.
  • Weshalb klassische Aktien-Anleihen-Portfolios in einem neuen Inflationsregime an Schutzwirkung verlieren.
  • Welche Konsequenzen ein schwächerer Dollar als Leitwährung für deutsche Unternehmen und Sparer hat.

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