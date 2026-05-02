Wirtschaft

Phänomen Zeitarmut: Wenn Arbeit die Lebenszeit auffrisst - 5 hilfreiche Strategien

Mehr Arbeiten? Der Tag hat nur 24 Stunden - warum immer mehr Menschen an ihre Grenzen stoßen und Berufstätigen bis zum Feierabend oft keine freie Minute bleibt. Doch chronischer Zeitdruck bedeutet nicht nur Stress, sondern auch gesundheitliche Folgen. Welche Strategien Zeitarmut verringern.