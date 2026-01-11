Technologie

Arbeitswelt 50 plus: Wie die KI ältere Arbeitnehmer benachteiligt

Die KI ist nicht objektiv, sondern lernt aus dem Internet. Dort grassieren Vorurteile - auch gegenüber Arbeitnehmern über 50. Diese Vorurteile übernimmt die KI, zeigt nun eine neue Studie. Hagen Schönfeld von der Personalberatung Masterpiece GmbH beschreibt das Ausmaß der Misere.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.01.2026 12:22
Lesezeit: 4 min
Arbeitswelt 50 plus: Wie die KI ältere Arbeitnehmer benachteiligt
Recep Parlak, 52 Jahre alter Auszubildender im dritten Lehrjahr als Kfz-Mechatroniker, wechselt in seinem Ausbildungsbetrieb, einem Autohaus mit Werkstatt, an einem Auto eine Bremsscheibe aus. (Foto: dpa) Foto: Uli Deck

Im Folgenden:

  • Warum KI ältere Frauen systematisch benachteiligt und Unternehmen das oft übersehen.
  • Wie der Fachkräftemangel verstärkt wird, wenn Algorithmen Talente ausfiltern.
  • Weshalb Deutschlands Arbeitswelt fünfzig plus für die Wirtschaft entscheidend bleibt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Arbeitswelt 50 plus: Wie die KI ältere Arbeitnehmer benachteiligt
DWN
Technologie
Technologie Arbeitswelt 50 plus: Wie die KI ältere Arbeitnehmer benachteiligt
11.01.2026

Die KI ist nicht objektiv, sondern lernt aus dem Internet. Dort grassieren Vorurteile - auch gegenüber Arbeitnehmern über 50. Diese...

Bundeswehr in Litauen: Litauens Präsident setzt auf deutsche Brigade ab 2027
DWN
Politik
Politik Bundeswehr in Litauen: Litauens Präsident setzt auf deutsche Brigade ab 2027
11.01.2026

Ab Ende 2027 sollen in Litauen fast 5.000 Bundeswehr-Soldaten die Ostflanke schützen. Für Präsident Nauseda ist das gesetzt, trotz neuer...

„America first“: USA steigen aus 66 internationalen Organisationen aus
DWN
Politik
Politik „America first“: USA steigen aus 66 internationalen Organisationen aus
11.01.2026

Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Der Austritt wird damit begründet, dass die Organisationen,...

DWN-Wochenrückblick KW 02: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 02: Die wichtigsten Analysen der Woche
11.01.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 02 des neuen Jahres fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...

Rente neu gedacht: Das Altersvorsorgedepot soll kommen
DWN
Politik
Politik Rente neu gedacht: Das Altersvorsorgedepot soll kommen
11.01.2026

Die Koalition will als Alternative zur Rente ein Konzept auf den Weg bringen, um am Aktienmarkt für das Alter vorzusorgen. Der Staat hilft...

Trump verdient Milliarden im Amt: Wie das Präsidentenamt zur Geldquelle wird
DWN
Politik
Politik Trump verdient Milliarden im Amt: Wie das Präsidentenamt zur Geldquelle wird
10.01.2026

Das Weiße Haus ist traditionell mit politischer Macht verbunden, nicht mit privater Vermögensmehrung. Doch in welchem Ausmaß wird das...

Emissionshandel: CO2-Zertifikate bringen Deutschland 21,4 Milliarden Euro ein
DWN
Politik
Politik Emissionshandel: CO2-Zertifikate bringen Deutschland 21,4 Milliarden Euro ein
10.01.2026

Mit CO2-Zertifikaten kaufen Unternehmen die Erlaubnis, Treibhausgase auszustoßen. Damit finanziert werden Klimaschutz und Energiewende....

Nachhaltigkeitsfinanzierung: Wie grüne Kriterien die Finanzwelt grundlegend verändern
DWN
Finanzen
Finanzen Nachhaltigkeitsfinanzierung: Wie grüne Kriterien die Finanzwelt grundlegend verändern
10.01.2026

Wer heute Geld von einer Bank möchte, muss mehr liefern als gute Zahlen. Klimadaten, Energieverbrauch und CO2-Bilanzen entscheiden...