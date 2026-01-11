Technologie

Arbeitswelt 50 plus: Wie die KI ältere Arbeitnehmer benachteiligt

Die KI ist nicht objektiv, sondern lernt aus dem Internet. Dort grassieren Vorurteile - auch gegenüber Arbeitnehmern über 50. Diese Vorurteile übernimmt die KI, zeigt nun eine neue Studie. Hagen Schönfeld von der Personalberatung Masterpiece GmbH beschreibt das Ausmaß der Misere.