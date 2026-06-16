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Bund lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab

Der Bund stellt sich offen gegen die Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit und verschärft damit den Machtkampf um Deutschlands zweitgrößte Privatbank. Gleichzeitig kippt die Börsenlogik: Erstmals liegt das Übernahmeangebot über dem Aktienkurs und stellt Aktionäre vor eine neue Entscheidung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.06.2026 14:44
Lesezeit: 2 min
Bund lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab
Der Bund lehnt die Unicredit-Offerte für die Commerzbank ab und unterstützt deren Eigenständigkeit. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum der Bund das Unicredit-Angebot klar zurückweist.
  • Weshalb der Übernahmekampf jetzt weiter eskaliert.
  • Welche Rolle die Commerzbank für den deutschen Mittelstand spielt.

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