Politik

CDU gewinnt Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Das sind die Folgen für Berlin

Nach der Rheinland-Pfalz-Wahl beginnt die Phase der politischen Neuordnung. Parteien ringen um Deutungshoheit und Strategien, während erste Konsequenzen sichtbar werden. Doch welche Auswirkungen hat das Wahlergebnis wirklich – und drohen nun auch Verschiebungen auf Bundesebene?