Immobilien

Bund als Wohnungsbauer? Regierung plant Bundesbaugesellschaft

Wenn Wohnraum knapp wird, steigen die Preise: In Deutschland fehlen 1,4 Millionen Wohnungen zugleich verteuern sich die Mieten vor allen in den Großstädten drastisch. Der Vizekanzler will nun eine Bundesgesellschaft für bezahlbaren Wohnungsbau gründen. Wie könnte die aussehen und was soll sie erreichen?
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
22.04.2026 11:28
Lesezeit: 4 min
Bund als Wohnungsbauer? Regierung plant Bundesbaugesellschaft
Hunderttausende Wohnungen fehlen, die Baukosten steigen. Der Vizekanzler will die Wohnungsnot mit einer Bundesbaugesellschaft bekämpfen. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum die Bundesregierung eine neue Gesellschaft für bezahlbaren Wohnungsbau gründen will.
  • Weshalb eine Bundesbaugesellschaft eine Grundgesetzänderung voraussetzt würde.
  • Wie steigende Mieten die Jobcenter belasten und was das für Bürgergeld-Empfänger bedeutet.

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