Immobilien

Bund als Wohnungsbauer? Regierung plant Bundesbaugesellschaft

Wenn Wohnraum knapp wird, steigen die Preise: In Deutschland fehlen 1,4 Millionen Wohnungen zugleich verteuern sich die Mieten vor allen in den Großstädten drastisch. Der Vizekanzler will nun eine Bundesgesellschaft für bezahlbaren Wohnungsbau gründen. Wie könnte die aussehen und was soll sie erreichen?