Immobilien

Bestandsaufnahme Bauturbo: Das Heilmittel für den angespannten Wohnungsmarkt?

Im Juni 2025 wurde der Bauturbo der neuen Bundesregierung "in Betrieb" genommen. Das Versprechen: mehr bezahlbarer Wohnraum, weniger bürokratischen Firlefanz. Während manche von einem "mutigen" Gesetz sprechen, dämpfen andere die freudigen Erwartungen – der Bauturbo sei kurz gedacht; eine Lösung, die ins Leere geht. Doch wie sieht die Realität aus? Eine Bestandsaufnahme.